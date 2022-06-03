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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Polizei’a eğitim şart

Polizei’a eğitim şart

Orantısız güç kullanımı konusunda sabıkası gün geçtikçe kabaran Alman polisine Psikiyatri Derneği’nden rahatsız insanlara karşı davranış eğitimi önerisi geldi

MÜDAHALEDE EKSİKLERİ VAR
ALMANYA'NIN Mannheim kentinde gözaltına alınırken polis tarafından yumruklanınca kalp krizi geçirerek ölen 47 yaşındaki Hırvatistan vatandaşının otopsi raporu henüz çıkmadı. Durum eleştirilirken, Baden Württemberg Psikiyatri Derneği'nden öneri geldi. Dernek Başkanı Klaus Obert, "Polisin psikolojik rahatsızlığı bulunanlara müdahale konusunda eğitime ihtiyacı var" dedi.

DÜZENLİ OLARAK TEKRARLANMALI
SÖZ konusu eğitimin düzenli olarak tekrarlanması gerektiğinin de altını çizen Obert, son yıllarda polis operasyonlarında ölenlerin dörtte üçünün psikolojik rahatsızlığı bulunanlardan oluştuğunu söyledi. Baden Württemberg Eyaleti Emniyet Müdürü Stefanie Hinz ise eğitime yönelik eleştirileri reddetti. Hinz, mevcut polis eğitiminde hiçbir eksiklik olmadığını savundu. Fatih YILMAZ / MANNHEİM
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Polizei’a eğitim şart
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