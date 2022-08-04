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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Türkiye’ye büyük övgü

Türkiye’ye büyük övgü

Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş dönemindeki çabalarından övgü ile söz etti. Alman basını sözleri sansürledi

'TÜRKLER ÇOK KATKI SAĞLADI'
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dost olan Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Stern dergisi ile RTL/NTV televizyonlarına verdiği röportajda, Türkiye'yi övdü. Schröder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşı sona erdirmek için arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Schröder, "Türkler katkı sağladı. Tahıl sevkiyatı müzakerelerindeki gibi" dedi.

ALMAN BASINI ÖVGÜYÜ GÖRMEDİ
SCHRÖDER, Washington'un onayı olmadan krizin çözümünün olmayacağını da belirtti. Schröder'in Türkiye ve Erdoğan'ı öven sözleri Bild olmak üzere, ülke medyasında sansürlendi. Gazeteler Schröder'in geçen hafta Rusya'ya gittiği iddialarını doğruladığına yer verdi. Schröder'in, AB'nin iki lokomotif ülkesi Almanya ile Fransa'nın özel bir sorumluluğu olduğu sözlerini de öne çıkardı.
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Türkiye’ye büyük övgü
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