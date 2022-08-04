Türkiye’ye büyük övgü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dost olan Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Stern dergisi ile RTL/NTV televizyonlarına verdiği röportajda, Türkiye'yi övdü. Schröder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşı sona erdirmek için arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Schröder, "Türkler katkı sağladı. Tahıl sevkiyatı müzakerelerindeki gibi" dedi.SCHRÖDER, Washington'un onayı olmadan krizin çözümünün olmayacağını da belirtti. Schröder'in Türkiye ve Erdoğan'ı öven sözleri Bild olmak üzere, ülke medyasında sansürlendi. Gazeteler Schröder'in geçen hafta Rusya'ya gittiği iddialarını doğruladığına yer verdi. Schröder'in, AB'nin iki lokomotif ülkesi Almanya ile Fransa'nın özel bir sorumluluğu olduğu sözlerini de öne çıkardı.