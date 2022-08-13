Çirkin ayrımcılık

KRİZ, elektrik şirketinin hazırladığı yeni tarifeleri duyurmasıyla patlak verdi. Yeni fiyatlandırmaya göre, Protestan Hıristiyanlar indirimli elektriğe yaklaşık 30 Cent ödeyecek. Hıristiyan olmayan tüketicilere elektriğin kilovatsaatini 39.7 Cent olarak belirleyen şirketin ayrımcılığı ürküttü. Kilise üyelerine ayrıcalık tanıyan elektrik kurumu, doğalgaz fiyatlarında da benzer bir uygulamaya gidileceğini açıkladı.KATOLİKLERE elektriğin kilovatsaati 25.28 Cent'e, Protestanlara ise 29.71 Cent'e satılacak. Doğalgazda ayrımcılık daha da büyük. Fiyat farkı yüzde 64'ün üzerinde. Hıristiyanlara doğalgazın kilovatı 8.07 Cent'ten, kiliseye üye olmayanlara ise 13.24 Cent'ten satılacak. Kilise elektriği sözleşmelerinin yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil elektrik için geçerli olduğu bildirildi.POTSDAM Enerji Kurumu, aradaki fiyat farkını ise kilisenin bu yılki fiyat artışlarından çok az etkilenen uzun vadeli sözleşmeleri olmasına bağladı. Alman Anayasası'nda hiç kimse inancından dolayı ayrımcılığa uğrayamaz maddesine rağmen bu uygulama açık şekilde anayasayı ihlal ediyor. Uygulama karşısında Potsdam Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Schubart açıklama yapmadı.