Engelli yolcuyu uçurmadılar

ilgili SABAH'a açıklamada bulunan abla Hamide Savuşman, Pegasus Havayolları'na suçlamalarda bulundu. Savuşman, "Annem, babam ve kızkardeşim, Seyyid ile Düsseldorf'tan İstanbul'a uçacaktı. Kardeşimi uçağın kapısına kadar engelli arabasıyla götürmüşler. Tam uçağa bindirecekken kaptan pilot gelmiş. Kardeşimi görünce 'Bu çocuk nasıl uçacak' demiş" diye konuştu.SAVUŞMAN, "Babam da 'Daha önceki yıllarda uçtu. Elimizde doktorların verdiği uçabilir raporu var' demiş. Pilot da 'Uçak türbülansa girebilir ve tehlikeli olur' diyerek uçurmayı reddetmiş. Babam, annem, kızkardeşim ve engelli kardeşim olmak üzere hiçbirini uçağa kabul etmemiş. Şirketi arayıp anlattık durumu, onlar da hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi" dedi.HAVAALANINDA rezillik çektiklerini ve biletlerinin yandığını anlatan Hamide Savuşman, "Ertesi gün annem, babam ve kızkardeşim yeniden bilet alarak uçtu, maalesef kardeşim uçamadı" diye konuştu. Savuşman, "Kardeşim daha önce defalarca uçtu, hiç sorun yaşanmadı. Kardeşim koltuğa oturabiliyor ve kemeri bağlanabiliyor. Bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.