Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü

AVUSTURYA'NIN Kaernten Eyaleti'nde bir gölün yakınında fırtına nedeniyle devrilen ağaç 2 kız çocuğunu öldürdü. Aşağı Avusturya'da ise yine düşen bir ağaç nedeniyle 3 kişi daha öldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çok sayıda eve elektrik verilemedi. Tren seferlerinin iptal edildiği bölgede, otoyollar ve ana caddeler trafiğe kapatıldı.HIZI saatte 140 kilometreye ulaşan fırtınanın neden olduğu felakette yaralanan 20'ye yakın kişi, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Başbakan Karl Nehammer, başsağlığı mesajı paylaştı. Korsika'da hızı saatte 224 kilometreye ulaşan rüzgar, ağaçları yerinden sökerken, evlere zarar verdi. Fırtınada 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.