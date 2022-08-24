Lise birincilerinin tercihi Tıp

Kaarst Albert Einstein Gymnasium'dan 1.0 not ortalamasıyla mezun olan Emirhan Akbulut, eğitim hayatına Düsseldorf Heinrich Heine Tıp Fakültesi'nde devam edeceğini söyledi. Mönchengladbach Hugo Junkers Gymnasium'dan 1.1 not ortalamasıyla mezun olan Semra Kara ise kariyeri için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne karar verdiğini söyledi.Emirhan Akbulut ve Semra Kaya ödüllerini almaya aileleri ile birlikte geldi. Başarılı gençler ödüllerini Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Eğitim Ataşesi Gamze Bozgö'nün elinden aldı. Başkonsolos Karaarslan, Türk gençlerinin başarısı ile gurur duyduğunu belirtip, ailelerini de kutladı.