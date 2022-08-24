Haberler Avrupa Haberleri Lise birincilerinin tercihi Tıp
Giriş Tarihi: 24.8.2022

Lise birincilerinin tercihi Tıp

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Lise birincilerinin tercihi Tıp

Almanya’da liseden pekiyi dereceyle mezun olan iki Türk öğrenci için Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda ödül töreni düzenlendi

BİRİ ALMANYA, DIĞERI TÜRKİYE
Kaarst Albert Einstein Gymnasium'dan 1.0 not ortalamasıyla mezun olan Emirhan Akbulut, eğitim hayatına Düsseldorf Heinrich Heine Tıp Fakültesi'nde devam edeceğini söyledi. Mönchengladbach Hugo Junkers Gymnasium'dan 1.1 not ortalamasıyla mezun olan Semra Kara ise kariyeri için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne karar verdiğini söyledi.

AİLELERİ DE KATILDI
Emirhan Akbulut ve Semra Kaya ödüllerini almaya aileleri ile birlikte geldi. Başarılı gençler ödüllerini Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Eğitim Ataşesi Gamze Bozgö'nün elinden aldı. Başkonsolos Karaarslan, Türk gençlerinin başarısı ile gurur duyduğunu belirtip, ailelerini de kutladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Lise birincilerinin tercihi Tıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA