Irkçı tehdit bizi tedirgin ediyor

ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, ırkçı Neo-Naziler tarafından son günlerde iki ayrı Türk camisine gönderilen tehdit mektuplarına değindi. Son günlerde gönderilen mektupların ırkçı tehlikenin devam ettiğini gösterdiğini belirten Kuş, "Cami ve derneklerimize dönük saldırılarda faillerin yakalanmaması hem vatandaşlarımızı hem de bizleri tedirgin ediyor" dedi.KUŞ, "Almanya'nın güçlü devlet olduğunu biliyoruz. Devlet bu tehditleri gönderenleri bulup cezalandıracaktır. Bu olmadığı sürece vatandaşlarımızın diken üstünde tedirginliği devam edecektir. Daha önce 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçıların devamı olan bunların bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Aynı süreci tekrar yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.