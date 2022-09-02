Söder’in kızı Türkiye’de kapak oldu

ALMAN Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Genel Başkanı Markus Söder'in eski partneri Ulrike Burkandt'tan olan kızı Gloria-Sophie Burkandt (23), Türkiye versiyonu Turkuvaz Medya Grubu tarafından yayımlanan dünyanın 1 numaralı moda dergisi Vogue'nin "Sürdürebilirlik" konulu özel sayısının kapağında yer aldı.MANKENLİK yapan Gloria-Sophie Alman basınına yaptığı açıklamada, "Vogue Türkiye benim doktoramı sürdürebilirlik üzerine yapmak istediğimi öğrenmiş. Moda dalında Türkiye'de inanılmaz derecede yetenekli, birçok genç insan var. Bu insanlar sürdürebilirliğe de katkıda bulunabilirler" dedi.