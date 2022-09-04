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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Türkçe için binlerce broşür dağıttılar

İBRAHİM TAŞ
Türkçe için binlerce broşür dağıttılar

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) her sene olduğu gibi bu yıl da Kapıkule sınır kapısında stant kurarak Avrupalı Türkleri, Türkçe konusunda bilgilendirdi

BİR ay boyunca Türkçe için Avrupalı Türkleri bilgilendiren broşürler dağıttıklarını belirten UİD Genel Başkanı Köksal Kuş, "Bir ayda 300 binin üzerinde broşür dağıttık. 24 saat durmadan çalıştık. Vatandaşlarımızdan güzel geri dönüşümler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANADİL ÇOK ÖNEMLİ'
ANADİLİN çok önemli olduğunu söyleyen Kuş, "Şayet anadilinizi unutursanız, gelecek nesillerle iletişiminiz kopacaktır. Dilimizi unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Aynı zamanda kültürümüzü de unutmamalıyız. Dil bir bütündür" dedi.
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Türkçe için binlerce broşür dağıttılar
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