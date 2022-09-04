Türkçe için binlerce broşür dağıttılar

BİR ay boyunca Türkçe için Avrupalı Türkleri bilgilendiren broşürler dağıttıklarını belirten UİD Genel Başkanı Köksal Kuş, "Bir ayda 300 binin üzerinde broşür dağıttık. 24 saat durmadan çalıştık. Vatandaşlarımızdan güzel geri dönüşümler alıyoruz" ifadelerini kullandı.ANADİLİN çok önemli olduğunu söyleyen Kuş, "Şayet anadilinizi unutursanız, gelecek nesillerle iletişiminiz kopacaktır. Dilimizi unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Aynı zamanda kültürümüzü de unutmamalıyız. Dil bir bütündür" dedi.