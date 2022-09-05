Gürsoy’dan doktor adaylarına tavsiyeler

Lisedenüstün başarıyla ayrılan gençler, Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından ödüllendirildi. Ödül töreninde Emirhan Akbulut, Sena Kara, Selina Nursu İnalkaç ve Osman Akyol'a ödüllerini Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz verdi. Başkonsolos Karaarslan, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.KALP cerrahı Dr. Dilek Gürsoy da Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz ve başarılı öğrencilerle bir araya geldi. Heinrich Heine ve Essen Üniversitesi tıp fakültelerine yerleşen gençlerle buluşan Dr. Gürsoy, kendi tecrübelerini anlattı. Gürsoy, başarılı gençlerin desteklenmesinin önemine değindi. Ataşe Bozgöz ve öğrenciler, Dr. Gürsoy'a teşekkür etti.