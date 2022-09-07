Fenomenler Berlin’de buluştu

Berlin'de 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Tüketici ve Ev Elektroniği Fuarı (IFA 2022) iki Türk sosyal medya fenomenini de ağırladı. Instagram'da 950 bin, Youtube'da 2 milyon 200 takipçisi olan "Sally" lakaplı Saliha Özcan ile Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan "Aysen's Kitchen" isimli hesabın sahibi Ayşe Şen, ilk kez uluslararası etkinlikte bir araya geldi. 130 ülkeden, iki binden fazla şirketin katıldığı ve yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda Saliha ve Şen'in stantları ilgi odağı oldu. İkili, fuarda ortak sponsorlarının tanıtımını da yaptı, fuar boyunca yemek ve posta şovları sundu.