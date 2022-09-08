Almanya’da elektrik zammı yüzde 400 oldu

Almanya'da genellikle bir yıllık yapılan elektrik fiyatı sözleşmeleri sona erenler, büyük bir kabus yaşamaya başladı. Son olarak ağustos ayında 138 euro olarak ödenen elektrik faturası, yeni imzalanacak sözleşmeyle birlikte 400 euroya yükselecek. Yıllık elektrik aboneliği sona eren SABAH Avrupa okuru, "Hesaplayınca zammın en az yüzde 333 olduğu görülüyor. Artık üç misli fatura ödemek zorunda kalacağım" diye konuştu.DÖRT kişilik ailesiyle büyük bir yükün altına girdiğini belirten okur, "Elektrik şirketiyle yaptığım ilk anlaşma gereği ayda 125 euro ödüyordum. Gelen ufak tefek zamlarla bu rakam 138 euroya yükseldi. Ama kilovatsaatine 21 cent ödüyordum. Şimdi gelen yeni teklife göre en ucuz tarife 70.56 cent tutarında. Diğer teklifler ise 78.56 ve 86.56 cent. Bu da, faturamın en az 3-4 misli artacağı anlamına geliyor" dedi.GELEN yeni teklifi değerlendirmekten başka çaresi olmadığını söyleyen okur, "Aylık ödeme 138 eurodan 400 euroya yükselecek. Buna bir de yıllık 200 euroluk abonelik ücreti eklenince bir yılda tam 4800 euro elektrik parası ödemiş olacağım. Bu da ayda 400 euro elektrik giderine tekabül ediyor" diye konuştu. SABAH okuru, fiyat garantisi istemesi durumunda aylık eletrik faturasının 485.62 euroya yükseleceğini belirtti.Rusya'dangelen doğalgazın tamamen kesilmesi, Almanya'nın en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'i zora soktu. Hükümetin 15 milyar euro destek verdiği Düsseldorf merkezli şirket, 4 milyar euroluk bir kredi daha talep etti. Şirket, müşterilere sürekli tedarik sağlamaya devam edebilmek için, gerektiğinde daha yüksek fiyattan gaz satın almak zorunda kalınacağını açıkladı.ENERJİ tedarik şirketleri, sözleşmelerde yer alan fiyat garantilerine rağmen elektrik ve gaz ücretlerini artırmak istiyor. Tüketiciyi koruma merkezleri ise bunun hukuka aykırı olduğunu belirterek mahkemeye başvuruyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Tüketiciyi Koruma Merkezi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'ne enerji tedarik şirketleri Extra- Energie ile ExtraGrün aleyhine başvurdu. Merkez yetkilisi, "Fiyat garanti edilmişse sözleşmeyi değiştirme hakları yok. İtiraz edin" dedi.ALMANYA'DA vatandaşların üçte ikisi, hükümetten enerji fiyatlarında finansal rahatlama, üçte birinden fazlası da gıda yükünün hafifletilmesini bekliyor. Civey Enstitüsü'nün anket araştırmasına göre, 18 ila 39 yaş arasındaki gençlerin üçte ikisi, federal hükümetin enerji arzı alanında daha fazla rahatlama yapması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 47'si daha fazla mali yardım istiyor. Yardım, ulaşım (yüzde 34), konut (yüzde 31) ve sosyal yardım (yüzde 29) olarak talep ediliyor. Yüzde 38'lik kesim de gıda için devletten mali destek bekliyor.