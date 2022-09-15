Sahte faturayla büyük vurgun

ALMANYA'NIN Wuppertal kentinde yaşayan ve belediyenin araç bakım bölümünde yönetici olarak çalışan 34 yaşındaki Denizlili Mehmet A., kestiği sahte faturalar ile belediyeyi 183 bin euro zarara uğratmakla suçlanıyor. Altı yıldır hayali şirketlerden sahte faturalar kesip kendi hesap numarasını veren Mehmet A.'nın evinde yapılan arama sonrası haksız gelirin boyutunun 1 milyon euroya yakın olabileceği belirtildi. Durumun, bir çalışanın farklı şirketler adına kesilen faturalarda ödeme için bir hesabın verildiğini fark etmesi ve savcılığa şikayette bulunması ile ortaya çıktığı aktarıldı. Mehmet A.'nın evinde yapılan aramada özel kasada bulunan altınlar ile lüks aracına el konuldu.