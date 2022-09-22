Tekstil devi isyan etti! Gaz fiyatım 10 misli arttı

Ülkeninyüksek tirajlı dergilerinden Focus'a açıklamalarda bulunan Wolfgang Grupp, açıklamasında 2020 yılındaki doğalgaz faturasının yıllık 1.2 milyon euro olduğunu belirtti. Astronomik olarak artan enerji fiyatlarının birçok şirketi iflasın eşiğine getirebileceğine dikkat çeken Grupp, "Eskiden 1.2 milyon euro doğalgaz faturası ödüyordum. Bu yıl ise tam 12 milyon euro gaz faturası ödeyeceğim" diyerek şoke etti.DOĞALGAZ faturasının tam 10 misli artmasından şikayetçi olan Trigema'nın sahibi, "Çok kriz atlattık. Ama şu anki enerji krizi karşısında çaresiziz. Korkunç astronomik rakamlarla karşı karşıyayız ve kısa vadede hiçbir alternatifimiz yok. Gaz faturamın 10 misli artmasından söz ediyoruz" dedi. Üretimine hâlâ Almanya'da devam eden ender tekstil fabrikalarından olan Trigema'nın sahibi, "Ama biraz daha dayanacak gücüm var" dedi.DOĞALGAZA alternatif arayışı içinde olduklarını belirten tekstil imparatoru, "Bir yakıt kazanı sipariş ettim, ama bir yıl sonra teslim edilecek. Hidrojenin ise en erken üç yıl sonra doğalgaz yerine kullanılabileceğinden hareket ediyorum. Artan maliyetleri müşterilere yansıtma şansım yok. Çünkü müşteriler ürünler için daha fazla para ödemeye hazır değil" diye konuştu. Ünlü işadamı, hükümeti de sert dille eleştirdi.