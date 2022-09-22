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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Tekstil devi isyan etti! Gaz fiyatım 10 misli arttı

İSMAİL EREL
Tekstil devi isyan etti! Gaz fiyatım 10 misli arttı

Almanya’nın en büyük tekstil şirketlerinden Trigema, enerji fiyatlarına isyan etti. Trigema’nın 3. nesilden sahibi olan Wolfgang Grupp, maliyet fiyatlarının 10 misli arttığını söyledi

Ülkenin yüksek tirajlı dergilerinden Focus'a açıklamalarda bulunan Wolfgang Grupp, açıklamasında 2020 yılındaki doğalgaz faturasının yıllık 1.2 milyon euro olduğunu belirtti. Astronomik olarak artan enerji fiyatlarının birçok şirketi iflasın eşiğine getirebileceğine dikkat çeken Grupp, "Eskiden 1.2 milyon euro doğalgaz faturası ödüyordum. Bu yıl ise tam 12 milyon euro gaz faturası ödeyeceğim" diyerek şoke etti.




BU KRİZ ÇOK FARKLI
DOĞALGAZ faturasının tam 10 misli artmasından şikayetçi olan Trigema'nın sahibi, "Çok kriz atlattık. Ama şu anki enerji krizi karşısında çaresiziz. Korkunç astronomik rakamlarla karşı karşıyayız ve kısa vadede hiçbir alternatifimiz yok. Gaz faturamın 10 misli artmasından söz ediyoruz" dedi. Üretimine hâlâ Almanya'da devam eden ender tekstil fabrikalarından olan Trigema'nın sahibi, "Ama biraz daha dayanacak gücüm var" dedi.

MALİYETİ MÜŞTERİLERE YANSITAMIYOR
DOĞALGAZA alternatif arayışı içinde olduklarını belirten tekstil imparatoru, "Bir yakıt kazanı sipariş ettim, ama bir yıl sonra teslim edilecek. Hidrojenin ise en erken üç yıl sonra doğalgaz yerine kullanılabileceğinden hareket ediyorum. Artan maliyetleri müşterilere yansıtma şansım yok. Çünkü müşteriler ürünler için daha fazla para ödemeye hazır değil" diye konuştu. Ünlü işadamı, hükümeti de sert dille eleştirdi.

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Tekstil devi isyan etti! Gaz fiyatım 10 misli arttı
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