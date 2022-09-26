Sanat sergisinde İslam’a çirkin saldırı

Kassel kentinde 100 gün süren fuarın son gününde eşcinseller, LGBT'nin simgesi olan gök kuşağı renginde Kâbe maketi açtı. LGBT'nin Kassel Başkanı Oliver Bienkowski, bunun bir sanat eseri olduğunu savunup, "Mekke'ye yaşam tercihleri farklı insanların alınmayışını protesto etmeyi amaçladık" dedi. 4 saat süren eylemde polis geniş güvenlik önlemi aldı.Söz konusu çirkin eylem için daha önce izin verilmemişti. Documenta'nın ilk günlerinde de gizli servislerin karikatürize edildiği bir sanat eserinde, İsrail'in Mossad gizli servisi de bulunmuştu. Mossad ajanının gaz maskesi "domuza" benzetilince eser linç edilmişti. Selahattin DUYGU / KASSEL