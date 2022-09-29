Binlerce silah kayıp

Hanau'daki ırkçı saldırı ve NSU 2.0 imzalı ölüm tehditleri ile gündemden düşmeyen Almanya'nın Hessen Eyaleti'nin İçişleri Bakanı Peter Beuth, eyaletteki kayıp silah sayısına ilişkin rakamlar verdi. Bakan, Eyalet Meclisi'ne sunulan bir soru önergesine yanıtında 240 bin 861 silah ruhsatı sahibinin elinde 413 bin 488 silah olduğunu belirtti. Bakan kayıp silah ve silah parçası sayısını da 31 bin 691 olarak açıkladı.CDU'LU Bakan, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, Hessen'deki aşırılık yanlısı veya polis tarafından siyasi saikli suçlarla bilinen 197 kişinin silah ruhsatı bulunduğunu dile getirdi. Bakan, 2016'dan bu yana eyalette on bine yakın silah ele geçirildiğini, kayıp olarak açıkladığı silahlar arasında 11 bin 227 tüfek, üç makineli tüfek, 8958 tabanca olduğunu aktardı. Kayıp listesinde uçaksavarlar da olması dikkat çekti.