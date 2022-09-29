Çocuklu aileler köşeye sıkıştı

Almanya'da artan enflasyon ve yüksek enerji fiyatları halkta umutsuzluğa ve fakirliğe yol açmaya başlarken, hükümet yoksulluğun daha da artmasından endişe ediyor. Yeşiller Partili Aile Bakanı Lisa Paus, "Fakirliğin daha da artması riski çok büyük" dedi. Bakan Paus, özellikle çocuklu ailelerin giderek artan fiyatlar nedeniyle iyice köşeye sıkıştığını belirtti.Tüketici Birliği Başkanı Ramona Pop da, birçok insanın çaresiz durumda olduğuna işaret ederek hükümeti harekete geçmeye çağırdı. Birçok kişinin sonbahar ve kışı nasıl geçireceklerini bilmediklerini belirten Pop, gaz fiyatlarının geçen yıla göre yedi kat arttığını, elektrik ücretlerinin üç kat zamlandığını vurguladı. Pop, insanların yükünün giderek artacağını söyledi."Gelecek ilkbaharda tüketicilere gönderilecek yıllık faturalardaki meblağlar güçlü bir olumsuz etki yaratacak. Gaz katkı payı nedeniyle hükümetin sonbaharda yeni destek programı açıklaması gerekiyor. Son birkaç ay düşük gelirli insanlar için çok zor geçti. 9 euroluk bilet gibi uygulamalar tekrar yürürlüğe geçirilmelidir" diyerek hükümeti yeni önlemler almaya çağırdı.ALMAN Ekonomik Araştırma Enstitüsü, ülkede 960 şubesi bulunan Tafel adlı aşevinden beslenenlerin sayısını 1.1 milyon olarak açıkladı. Tafel ise Rusya-Ukrayna savaşı ile hızla yükselen fiyatlar nedeniyle sayının daha da fazla olduğunu aktardı. Geliri çok düşük olmayanların da artık aşevine gittikleri belirtildi. Yeterli gıda olmadığı için eli boş eve gönderilenlerin sayısının da bir hayli fazla olduğu söylendi. Tafel'i sık kullananların başında, bekar ebeveynler, çocuklu çiftler ve savaştan kaçan Ukraynalılar bulunuyor.