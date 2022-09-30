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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Dr. Dilek Gürsoy’a büyük onur

Dr. Dilek Gürsoy’a büyük onur

Ünlü kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy’un adı memleketi Ordu’nun Aybastı ilçesinde bir sokağa verildi. Gürsoy, “Onurlandım, gururlandım, şeref duydum” dedi

Yapay kalp geliştirip naklini gerçekleştirmesi ile büyük başarıya imza atan Dr. Dilek Gürsoy'u hemşehrileri onurlandırdı. Ordu'nun Aybastı ilçe belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde bir sokağa Dr. Dilek Gürsoy'un adını verdi.



Avrupa'da ilk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın doktor olarak tarihe geçen Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne kadar onurlandığımı, gururlandığımı ve şeref duyduğumu anlatamam. Başta, sayın Belediye Başkanı Beytullah Geçtan beyefendiye, Aybastı halkına ve belediye meclis üyelerine, sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Dr. Gürsoy, geçtiğimiz mayıs ayında memleketini ziyaret etmişti.
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Dr. Dilek Gürsoy’a büyük onur
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