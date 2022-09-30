Dr. Dilek Gürsoy’a büyük onur

Yapay kalp geliştirip naklini gerçekleştirmesi ile büyük başarıya imza atan Dr. Dilek Gürsoy'u hemşehrileri onurlandırdı. Ordu'nun Aybastı ilçe belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde bir sokağa Dr. Dilek Gürsoy'un adını verdi.Avrupa'da ilk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın doktor olarak tarihe geçen Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne kadar onurlandığımı, gururlandığımı ve şeref duyduğumu anlatamam. Başta, sayın Belediye Başkanı Beytullah Geçtan beyefendiye, Aybastı halkına ve belediye meclis üyelerine, sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Dr. Gürsoy, geçtiğimiz mayıs ayında memleketini ziyaret etmişti.