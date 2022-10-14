Türk gençleri dönüşe geçti

Federal İstatistik Dairesi tarafından sunulan verilere göre, 2006 ile 2021 arasında AB üyesi olmayan ülkelerden 612 bin öğrenci, yüksek öğrenim için Almanya'ya geldi. Bu tarihler arasında Türkiye'den de 23 bin 675 öğrenci geldi. Daire, 2006 ile 2011 yılları arasında oturma izni alan 10 bin öğrenciyi baz aldı ve bu öğrencilerin 7 bin 240'ının, yani yüzde 78'inin Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.Dairenin istatistiğe aldığı 2 bin 760 öğrencinin kalma nedenlerinin başında yüzde 30 oranı ile ticari amaç, yüzde 24,4 ile Alman vatandaşlığına geçişi tercih etmeleri, yüzde 22,2 oranıyla yaptıkları evlilik, yüzde 18,4 oranıyla öğrenime devam etme isteği yer aldı. Bu rakamlar, Türkiye'de son günlerde sıkça dile getirilen "Türkiye'de iş bulamayan gençler akın akın Almanya'ya gidiyor" algısını yıktı.Türkiye'de önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Muhalefet partileri son zamanlarda sık sık gençlerin Türkiye'de 'karnını doyuramadığı için' batı ülkelerine gittiği şeklinde propaganda yapıyor. Alman Federal İstatistik Dairesi verileri, Türk gençlerin, kalma imkanları olmasına rağmen, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'da kalmayıp vatanlarına döndüğünü otaya koydu.Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 10 yıl önce öğrenimlerini tamamlayan ve hala ülkede yaşayan Türk sayısı 2 bin 760 oldu. Almanya'da öğrenim sonrası kalmayı tercih edenlerin başında Çinli gençler var. Sonra Ruslar geliyor.