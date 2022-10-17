Almanya'daşoke etkisi yaratan uyarıyı Bremen Tüketicileri Koruma Merkezi Başkanı Annabel Oelmann yaptı. Pleiteticker. de sitesine açıklamalarda bulunan Oelmann, "İnsanların gücü tükendi. Merkezimize gelenler enerji danışmanlarımıza kıştan korktukları için intihar edeceklerini söylüyorlar, intihar etmekle tehdit ediyorlar" diye konuştu. Oelmann, insanların bu krizde yardım istediklerini belirtti.Oelmann, "Bunun nedeni giderek yükselen fiyatlar. Süpermarkette, benzincide zamlar artıyor. İnsanlar artık yaşamlarını idame ettirememekten korkuyor. İnsanlar gerçekten çok çaresiz" dedi. Enerji Danışmanı İnse Ewen ise dört kişilik bir aileye yaptığı ziyareti anlatırken, "Bana açık açık intiharı düşündüklerini söylediler. İroniden değil, çaresizlikten" dedi.Ewen, "Aile sosyal yardımla geçiniyor. Şimdi elektrik, su ve doğalgaz için yapılan ödeme yetmediği için 900 euro ek ücret gelmiş. Aylık ödeme de 30 eurodan 210 euroya yükselmiş. Bana çok dürüst şekilde, 'O zaman en iyisi biz ipi boynumuza dolayalım' dediler" diye konuştu. Tüketici Merkezleri danışmanları, normalde faturaları rahatlıkla ödeyen ailelerin de zorda olduğunu söyledi.Oelmann, "Genelde tüm faturalarını ödeyen, ancak yaşamın günden güne daha pahalı olduğunu hisseden insanlar da bu şekilde davranıyor" dedi. Bremen Tüketicileri Koruma Merkezi Başkanı Oelmann, "Ama genelde insanlarla görüşüp sorunların çözülmesine ve bir dahaki faturadan duydukları korkuyu yok etmeyi başarıyoruz" dedi.Almanya'da gıda ve enerji fiyatlarının artması başkent Berlin'de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Başbakanlık binası önünde toplanan yüzlerce kişi, "Maaşları ve ücretleri artırın", "Yoksullara hemen yardım edin", "Sağlıklı yemeğe ihtiyacımız var" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Gösteride yapılan konuşmalarda enflasyondan dolayı yoksullukla karşı karşıya kalanların yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi ve hükümetten sosyal yardımı arttırması istendi. Yoksulluk Ağı Derneği Başkanı Michael Stiefel, "Doğrudan siyasetçilerle görüşerek insanların yoksulluktan kurtulmaları için bir şeylerin değişmesini sağlamak istiyoruz" dedi.