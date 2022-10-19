Öldürüp cesedini yakmaya çalıştılar

BAŞKENT Londra'daki Bizim FM'in kurucusu Koray Alpergin (43) ve sevgilisi, geçen perşembe ortadan kaybolunca akşam saatlerinde kaçırıldıkları ortaya çıkmış, cumartesi günü ise Alpergin'in cansız bedeni Essex kentindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Alpergin'in önce kafasından vurulduğu ardından cesedinin yakılmak istendiği belirlendi. İngiliz polisi, Alpergin'in, Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğini tespit etti.OLAYLA ilgili 3 kişi gözaltına alınırken dün sabah cinayet şüphesiyle 55 yaşındaki bir adamın daha Tottenham'da gözaltına alındığı bildirildi. Başmüfettiş Kate Kieran, "Bu çok sayıda suç mahallini içeren karmaşık bir olay. Kız arkadaşının sağlık durumu iyi. Koray'ı kaçıranların kendisi tarafından bilindiği ve bunun rastgele bir saldırı olmadığı ihtimali üzerinde duruyoruz. Sorumluları adalete teslim edeceğiz" dedi.