Çifte vatandaşlık gündeme girdi

Almanya'dakoalisyon hükümetinin kurulmasından bir yıl sonra çifte vatandaşlık hakkı gündeme girdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) hükümetinin programında yer alan göçmen kökenlilere çifte vatandaşlık hakkı tanınacağı maddesi üzerinde görüşme yapıldı. Tasarının meclise gelmesi konusunda ortaklar uzlaşmaya vardı. Meclis'te görüşülmesi beklenen tasarı ile çifte vatandaşlığa imkân tanınacak, Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştırılacak, vatandaşlıkta 8 yıl ülkede yaşama mecburiyeti 5 yıla düşürülecek. İyi uyum sağlayanlarda süre 3 yıla inecek. SPD'nin Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Sebastian Hartmann, "Eğer kabine beklenen kararını Aralık'ta verirse, prosedürü en geç 2023 yazına kadar tamamlayabiliriz" dedi.