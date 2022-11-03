Kaleci Neuer: Kanser oldum

BUNDESLİGA takımlarından Bayern Münih'te forma giyen milli kaleci Manuel Neuer, cilt kanseri sebebiyle üç kez ameliyat edildiğini duyurdu. Tenisçi Angelique Kerber ile bakım ve güneş koruma ürünlerini piyasaya sürecek ortak bir şirket kuran Neuer, şirketin tanıtım toplantısında söz konusu açıklamada bulundu. 36 yaşındaki Neuer, Kerber ve kendisinin cilt hastalıklarına ilişkin önceden yaşanmış hikâyeleri olduğunu belirterek, sürekli açık havada antrenman yaptığını, boş vaktini de doğada geçirmeyi sevdiği için güneşten korunmaya dikkat ettiğini kaydetti. Öte yandan Neuer omzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. MÜNİH