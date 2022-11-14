Türkiye bayrağı ile yarıştılar

Büyük Çin tavası üstünde buz pistinde yapılan bu yarışa Türkiye adına Türk bayrağıyla ünlü rapçi Eko Fresh, RTL'nin sunucusu Şükrü Pehlivan, ünlü aşçı Ali Güngörmüş ve oyuncu Sıla Şahin katıldı. Sıla Şahin'in antrenmanlarda sakatlanması üzerine onun yerine Youtuber Jolina Mennen katıldı."ÇOK MUTLU OLDUK"Milyonların izlediği yarışmayla ilgili konuşan Eko Fresh, "Çok heyecanlıydı ama başardık, Türkiye'yi böyle bir yarışmada temsil etmek harika bir duyguydu" dedi. Fresh, "Şükrü tencereyi ustalıkla yönlendirdi, Jolina akşamın sürpriz ismi oldu, teklerdeki yarışmada Türkiye adına 3.lüğü kazandı. Ali Güngörmüş de eminim yakında Çin tavasında yemek pişirecektir" diye konuştu.