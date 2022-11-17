FETÖ’cü hain fena tutuştu

İsveçhaber ajansı SVT Nyheter'e açıklamalar yapan FETÖ'cü hain Bülent Keneş, "Türkiye ile İsveç hükümetleri arasında yapılan pazarlıkların iade sürecimi etkilemesinden endişe ediyorum" dedi. Altı yıldır kaçtığı İsveç'te yaşayan Keneş, hain darbe girişiminden 9 gün önce sosyal medya hesabından darbe olacağının sinyallerini vermesine rağmen, İsveç basınına, "Benim darbeyle alakam yok" yalanını söyledi.Kendisinin "uluslararası saygın bir gazeteci ve siyaset bilimcisi" olduğu masalını anlatan Keneş, "Bu yüzden beni susturmak istiyorlar" diye yalan söyledi. İade edilme korkusuyla İsveç'e methiyeler düzen Keneş, "Ben İsveç'in hukuk devleti olduğuna hep inandım ve hâlâ da inanıyorum" dedi. Keneş, "İsveç'te insan haklarına saygı ve özgürlüğün önemi büyük. İsveç'in beni koruyacağına inanıyorum" diyerek, korkularını dile getirdi.15 Temmuz öncesi her türlü hainliği yapan Bülent Keneş, "İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" diye tweet atmıştı. Darbe girişiminden sonra tutuklanacağını anlayınca Türkiye'den kaçan Keneş'in İsveç'te saklandığı inini SABAH gazetesi bulmuştu. İsveç'te lüks bir yaşam sürdüğü görülen Keneş ve onu koruyanlar, haberimizden sonra paniğe kapıldı.