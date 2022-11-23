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Giriş Tarihi: 23.11.2022

10 yıldır komada

10 yıldır komada

Almanya’nın köklü kulüplerinden Hannover 96’da, 1989-1993 yılları arasında oynayan Hakan Biçici, Adana’da geçirdiği kazadan sonra komaya girdi, bir daha çıkamadı

Alman Haber Ajansı (dpa), ünlü eski futbolcu Hakan Biçici'nin son günlerde yunus terapisi ile tepkiler vermeye başladığını yazdı. dpa, tedavinin çok pahalı olması nedeniyle yardım amaçlı konser düzenleneceğini açıkladı. Biçici'nin (51) teyzesi Hülya, "Hakan en çok kızına tepki veriyor" dedi.

YARDIMLAR YAPILIYOR
Teyzesi Hülya Haeseler ile birlikte annesi Fatma'nın baktığı Hakan Biçici, bir dönemler en iyi futbolcusu olduğu Hannover 96 tarafından unutulmadı. Futbolcu arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Biçici'nin tedavi masrafları için kulüp yardım organizasyonları düzenliyor. 10 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan Biçici'nin ailesi, dostlarına müteşekkir. HANNOVER
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10 yıldır komada
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