10 yıldır komada

AlmanHaber Ajansı (dpa), ünlü eski futbolcu Hakan Biçici'nin son günlerde yunus terapisi ile tepkiler vermeye başladığını yazdı. dpa, tedavinin çok pahalı olması nedeniyle yardım amaçlı konser düzenleneceğini açıkladı. Biçici'nin (51) teyzesi Hülya, "Hakan en çok kızına tepki veriyor" dedi.Teyzesi Hülya Haeseler ile birlikte annesi Fatma'nın baktığı Hakan Biçici, bir dönemler en iyi futbolcusu olduğu Hannover 96 tarafından unutulmadı. Futbolcu arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Biçici'nin tedavi masrafları için kulüp yardım organizasyonları düzenliyor. 10 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan Biçici'nin ailesi, dostlarına müteşekkir. HANNOVER