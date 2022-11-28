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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Kardeş şehir Antalya standı dolup taştı

Mustafa AKBABA
Kardeş şehir Antalya standı dolup taştı

Antalya’nın kardeş şehri olan Nürnberg’in dünyaca ünlü olan Noel Pazarı, önceki gün ziyaretçilere kapılarını açtı. Noel Pazarı’nda açılan Antalya standı büyük ilgi gördü

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HER yıl 2 milyonun üstünde ziyaretçisi olan fuarda yer alan standın açılışında Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, stant sorumlusu İN-SAN Derneği Başkanı Rıza Özlek, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen (SPD), TİAD Başkanı avukat Emre Hızlı, eski Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır ile çok sayıda Türk ve Alman davetliler yer aldı.



YÖRESEL ÜRÜNLER SERGİLENİYOR
PANDEMİNİN etkisiyle bu tür etkinliklerin yapılma imkanının bulunamadığını söyleyen Başkonsolos Serdar Deniz, "Umarım bu etkinlikte kardeş şehir Antalya'nın tanıtımı layıkıyla yapılır" dedi. Stantta bu yıl, Türk motifli tekstil ürünleri, el işi ürünler, Türkiye yapımı seramik eşyalar, klasikleşen baklava, Türk çayı ve salep bulunuyor.
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Kardeş şehir Antalya standı dolup taştı
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