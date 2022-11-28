Teröristin babasına okul yasağı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde bir terör saldırısında 9 göçmen kökenli insanı öldüren ırkçı terörist Tobias Rathjen'in babası, kentte terör estirmeye devam ediyor. Daha önce terör saldırısından sonra ailelere hakaret eden, tehditler savuran Hans Gerd Rathjen (75), bu kez Heinrich Heine İlkokulu'ndaki okuyan öğrencileri tehdit etti.AİLELER Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky'ye bir mektup yazarak, "Çocuklarımızın güvenliğinden endişeliyiz" dedi. Mektupta tehdidi savuranın herhangi biri olmadığına dikkat çekilerek, "Burada, terör saldırısı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren oğlunun silahlarını savcılıktan geri isteyen bir ırkçıdan söz ediyoruz" denildi ve tepki gösterildi.HANS Gerd Rathjen'in teneffüste köpeğiyle birlikte öğrencilere yaklaşıp "Sevebilirsiniz" dediği öğrenildi. Öğrencilerden birinin babayı tanıdıktan sonra tepki göstermesi üzerine Rathjen öğrencilere hakaret ve tehdit yağdırdı. Irkçı babanın öğrencilere, "Okul bitişi, saat 13.15'te görüşürüz. O zaman çok büyük şeyler yaşanacak" dediği öğrenildi.