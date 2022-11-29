Hükümette çifte vatandaş çatlağı

SosyalDemokrat Parti ve Yeşiller, seçim öncesi göçmenlere kolay vatandaşlık vaadinde bulundu. İki parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ile masaya oturup koalisyon sözleşmesine, vatandaşlık yasasında değişikliği aldı. Kolay vatandaşlığı öngören tasarı şekillenip kamuoyuna yansıyınca, başta muhalefet olmak üzere FDP'den de çatlak sesler yükselmeye başladı.FDP Genel Sekreteri Bijan Djir Sarai, "Şimdi vatandaşlık yasasını basitleştirmenin zamanı değil. Geri dönüş ve yasadışı göçle mücadele konusunda ilerleme kaydedilmedi" açıklaması yaptı. İran kökenli Sarai, vatandaşlığın uyum sürecinin başında yer alamayacağını söyledi. FDP'li Marie Agnes Strack Zimmermann da önceliğin uyuma verilmesi gerektiğini ifade etti.Hükümet ortağı FDP'den gelen bu değerlendirme, koalisyonda yeni kriz habercisi oldu. Tasarıya, Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber de karşı çıktı. Huber, mevcut yasayı değiştirmeye gerek olmadığını vurguladı. Öncelikle uyum performansı talep edilmesi gerektiğini belirten Huber, ardından vatandaşlık verilebileceği görüşünü beyan etti.HIRİSTİYAN Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, antika bir vatandaşlık yasası varmış gibi yansıtıldığını dile getirdi ve bunun böyle olmadığını ve yasada değişikliğe gerek görmediğini söyledi. Merz, Alman vatandaşlığının değerli olduğunu, çifte vatandaşlığın kural değil, istisna olması gerektiğini belirtti. Merz, yasa tasarısına onay vermeyeceklerini de açıkça söyledi.Vatandaşlıktan çıkma koşulu kalkacak, isteyen herkes çifte vatandaş olabilecek.Vatandaşlık için şart koşulan ikamet süresi 5 yıla düşürülecek. İstisnai durumda bu 3 yıla inecek.Vatandaş olmak isteyen yaşlıdan dil sınavı istenmeyecek.Ailesi 5 yıldır Almanya'da olan çocuk, otomatikman Alman vatandaşı olacak.