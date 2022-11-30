Elif yeni yıla albümle giriyor

Almanya'da2009 yılında katıldığı Popstar adlı müzik yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Elif Demirezer (29), yeni yıla yeni albümle giriyor. Elif, "Finally tut es wieder weider" isimli albümüyle birlikte turneye çıkmaya da hazırlanıyor. Kariyerinin başında Tim Bendzko, Ronan Keating ve Peter Maffay gib i ünlü sanatçılarla turne yapan Elif, bu kez kendisi başrolde olacak. Kendi şarkılarının sözlerini de yazan Elif, PA Sports ile birlikte seslendirdiği "Ich denk an dich (Seni Düşünüyorum)" adını verdiği single ile adından yine söz ettireceğe benziyor. Ailesinin başlangıçta müzikle uğraşmasının boş bir rüya olduğunu söylediğini belirten Elif, "Müzik için çok mücadele ettim, gitar dersi alabilmek için annemle birlikte mantı yapıp sattım" dedi.