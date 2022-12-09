İmamlarla uğraşacağına ırkçılığı önle

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin'de 16. kez düzenlenen İslam Konferansı'nda imamlar konusunu öncelik sırasına aldı ve "Yurtdışından Almanya'ya imam gelişini kademeli olarak azaltmak istiyoruz. Hedefimiz, atamaları tamamen sonlandırmak" dedi. Faeser, Almanca konuşan ve Almanya'nın yaşam gerçekliğine aşina olan imamların toplumsal açıdan da faydalı olacağını iddia etti.Bakan Faeser, önceliği bu konuya ayırırken, asıl mesele olan ırkçılık konusunu ikinci plana attı. Bakan, Almanya'da pek çok insanın her gün ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söyledi ve "Müslümanlar iki kat daha fazla ırkçılık yaşıyor. İslam dininin mensupları ve aynı zamanda göçmen kökenliler, sıklıkla düşmanlık ve reddedilme ile karşı karşıya kalıyorlar" dedi. Bu sözlere, "Önceliğinizi bu konuya verin" tepkisi geldi.Türkiye'den Almanya'ya imam gönderilmemesi konusu, hain darbe girişiminden sonra FETÖ'cüler tarafından ortaya atıldı. FETÖ'cüler darbe girişimi sonrası, DİTİB camilerinde görevli imamların Türkiye'nin ajanları olduğu iftirasına sarıldı. Almanya'yı üs seçen FETÖ'cüler, dinler arası diyalog adı altında hain projeleri ile siyasilere yaklaştı ve DİTİB camilerini ele geçirmek için sinsi planlarına başladı. FRANKFURTALMAN makamları geçen yıl en az 662 İslamofobik nefret suçunu kayıt altına aldı. Geçen yıl ocak ve aralık ayları arasında 46'dan fazla cami saldırıya uğradı ve Müslüman karşıtı şiddet sonucu en az 17 kişi yaralandı. Bu yılın ilk üç çeyreğinde 272 İslamofobik suç işlendi. Son günlerde camilerin kapı ve duvarlarına gamalı haç çiziliyor, ırkçı tehdit mektupları bırakılıyor. Öte yandan ırkçılık da her geçen gün tırmanıyor. Almanya daha dün sayıları 21 bini aşan ve terör örgütü diye nitelendirdiği ırkçı İmparatorluk Vatandaşlarına operasyon düzenledi.ALMAN İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü Dr. Beate Rudolf, okullarda ayrımcılığa uğrayan Müslüman öğrencilerin durumunda bir iyileşme olmadığını söyledi. Rudolf, "Ayrımcılığa uğrayan Müslüman öğrencilerin durumunda bir iyileşme yok. Bu alanda harekete geçilmesi gerektiğini görüyoruz" dedi. Dr. Rudolf, Almanya'daki insan hakları durumundaki gelişmelere ilişkin bu yıl parlamentoya sunulan yıllık raporda bu konuya hiç değinilmediğini de kaydetti.