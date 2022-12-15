Caddeye adı verilecek

Almanya'nın Dortmund Belediyesi, Türkiye'nin ilk kadın doktoru olan ve 1952'de yaşamını yitiren Safiye Ali Krekeler'in adını bir caddeye vermeyi kararlaştırıldı. Milletvekili Volkan Baran ile Dortmund Belediye Meclisi Üyesi Cüneyt Karadaş'ın girişimi ile kentte bulunan Spee Strasse'nin ismi Dr. Safiye Ali Strasse olarak değiştirilmesi kararı alındı.Dahaönce de Dortmund Belediye Meclisi'nde Baran ve Karadaş'ın önerisi ile Ali'nin mezarının olduğu bölgeye anıt taş dikilmesi için belediye bütçesinde 10 bin euroluk kaynak ayrılmıştı. Safiye Ali adına ödül verileceği de açıklanmıştı. Karadaş, "Ali'nin kadın eşitliği alanında dünya çapında önemi ortada. Dortmund'da mezarının olması bizim için ayrı bir önem taşıyor" dedi.