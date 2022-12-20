Almanya dondu kaldı

Almanya'da önceki gece yağan yağmurun ardından hava sıcaklığı bir anda düşünce çok sayıda eyalette yollar buz patenine döndü. Kayıp düşenlerden dolayı ambulanslar sürekli mesai yaparken, spor salonlarında acil müdahale merkezleri kuruldu. Yüzlerce kaza meydana geldi. Bunlardan birinde 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Kayarak düşen 77 yaşındaki erkeğin de öldüğü açıklandı.Bazı bölgelerde, okullar, parklar, hayvanat bahçeleri, meydanlar ve Noel pazarları kapatıldı. Trenler hız kesti. Frankfurt Havalimanı'nda 200'e yakın uçuş iptali yaşandı. Polisler caddelerde anonslarla halkı buzlanmaya karşı uyardı. FRANKFURT