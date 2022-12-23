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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Kardiyolog Elif estetisyen oldu

Fatih YILMAZ
Kardiyolog Elif estetisyen oldu

Almanya’ya staj eğitimi için gelen ve kardiyolog olarak bir süre hastanelerde görev yapan Dr. Elif Uçar, kendine bambaşka bir yol çizdi. Doktor Elif, estetisyen oldu

HEIDELBERG Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde staj yapmak için 2018 yılında Almanya'ya gelen Dr. Elif Beyza Uçar, 23 yaşında doktor unvanını aldıktan sonra Tübingen Üniversitesi'ne bağlı eğitim ve araştırma hastanesi Rems Murr Kliniği'nde işe başladı. Kardiyolog Uçar, 2021 yılında estetik sektörüne yöneldi ve geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ta kendi estetik kliniğini açtı. Küçük dokunuşlarla insanları çok hızlı mutlu edebildiği için estetik sektörüne yöneldiğini söyleyen Dr. Elif, "İleride her türlü estetik tedavilerin yapıldığı uluslararası bir güzellik akademisi kurmak istiyorum. Hep hayallerimin peşinden koştum, gençlere de bunu tavsiye ediyorum" dedi.
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Kardiyolog Elif estetisyen oldu
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