Türk’ün cenazesi yanlışlıkla yakıldı

HANNOVER kentinde yaşayan 71 yaşındaki Abdülkadir Sargın beyin kanaması geçirerek 14 Aralık günü vefat etti. Otopsinin ardından Sargın'ın naaşı, bir cenaze nakil şirketine teslim edildi. 20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında Sargın'ın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı. Aile adli tıp servisi ile temasa geçince karışan cenazenin yakıldığı bilgisi verildi.BÜYÜK şok yaşayan aile duruma isyan etti. Devreye Türkiye Dışişleri Bakanlığı girdi. Bakanlık, olayın öğrenilmesinin ardından aile ile hemen temas kurulduğunu ifade etti ve olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı. Sağlık sistemi iyice kötüleşen Almanya'daki hastanelerde son günlerde büyük skandallar yaşanıyor. Daha önce de benzer vakalar olmuştu.