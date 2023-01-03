Ters yön faciası

Yılbaşı konserine giden 7 aylık hamile Elmas Çeşmecik (27), eşi Kamber Çeşmecik (29) ve 24 yaşındaki kardeşi Miraç Kasal, dönüş yolunda kaza yaptı. Avusturya'nın Tirol kenti yakınlarındaki Reutte'den geçen B179 numaralı yolda saat 03.30'da meydana gelen kazada, Elmas Çeşmecik ve kız kardeşi Miraç Kasal olay yerinde yaşamlarını yitirdi. 7 aylık bebekte kurtarılamadı.KAMBER Çeşmecik kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu ve helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kazaya 66 yaşındaki sarhoş sürücünün hatalı sollama yapıp ters yöne girmesi neden oldu. Sarhoş sürücü, Miraç Kasal'ın kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sarhoş sürücü ile yanında bulunan 52 yaşındaki kadın da ağır yaralandı.İKİ kız kardeşin cenazeleri işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketleri olan Aksaray'a görütülecek ve Erhay Kabristanlığı'na defnedilecek. Aile cenaze işlemleri bitene dek taziyeyi ATİB Reutte Camisi'nde kabul edecek.