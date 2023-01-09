Alman erkeğine şık giyimin sırlarını verdi

Tarihten sinemaya, modadan çocuk sağlığına, tatil rehberinden ekonomi dünyasına kadar pek çok alanda televizyon programı yapımcılığı üstlenen gazeteci yazar Nur Onur, şimdi de Alman erkeğine şıklık dersi veren kitaba imza attı. Onur, kitabında aralarında Dilek Hanif, Cemil İpekçi, Yıldırım Mayruk, Faruk Saraç ve Canan Yaka'nın da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarının görüşlerine yer verdi.Nur Onur, "Ben 'Dikkat! Kadınlar bu erkeği istiyor' adlı kitabımda her kadının yanında taşımak isteyeceği, başta temizlik olmak üzere tepeden tırnağa şıklığın incelikleri yer alıyor. Bu kitap erkek tarzının olmazsa olmazlarını irdeliyor, şık bir erkeğin giyim rehberi niteliğini taşıyor. Şişman, zayıf, minyon, iri, uzun, kısa boylu erkeklerin de nasıl giyinmesi gerektiğine dair pratik bilgileri içeriyor" dedi. FRANKFURT