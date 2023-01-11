Avusturya’da sağlık sistemi SOS veriyor! Utanç kuyruğu

Enerji krizi, hayat pahalılığı, hammadde sıkıntısı ve yüksek enflasyonla boğuşan Avrupa'da sağlık sistemi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hastanelerin acil servislerinde insanlar saatlerce bekliyor, hemşire ve hastabakıcı eksikliği yaşlıların ölümüne, yanlış tedavilere neden oluyor. Alarm veren sağlık sisteminin bir kötü örneği, geçtiğimiz gün Avusturya'da yaşandı.kentindeki insanların ücretsiz muayene olabileceği hastalık kasası ile çalışan ve 40 bin hastası bulunan bir göz doktoru emekli olup muayenehanesini kapatınca kriz çıktı. Kentte yaşayan ve doktora para verecek durumu olmayanlar diğer doktorun muayenehanesi önünde yüz metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Randevu almak için insanlar sabah saat 05.30'da kuyruğa girdi.Bölgedeuzun süredir doktor açığının bilindiği, buna rağmen önlem alınmadığı aktarıldı. Muayenehanesinin önünde uzun kuyruk oluşan doktor Matthias Dapra, geçen yıl acil durumlar dışında randevu kabul etmezken, kapısında yüzlerce insanın randevu beklediğini görünce şaşkına döndü. Kentin Belediye Başkanı Elisabeth Blanik (SPÖ), durumu skandal olarak yorumladı. FRANKFURTAlmanya'da aylardır devam eden ilaç sıkıntısı, özellikle çocuklu aileleri zor duruma soktu. Ülkede ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup bulamayan aileler, ülkenin Hollanda sınırına yakın kentlerine akın etmeye başladı. Hollanda'da bu ilaçlarda sıkıntı yaşanmaması ve ilaçların daha ucuz olması, Almanya'dan akının başlıca nedeni oldu. Öte yandan Hollanda'da ağrı kesiciler, öksürük şurupları ve göz damlaları sadece eczanelerde değil, süpermarketlerdeki özel reyonlarda da satılıyor.Avusturya'da Kovid-19'un yanı sıra solunum yolu rahatsızlıklarındaki artış sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşanmasına yol açtı. Linz kentindeki bir hastanede iki çocuk grip nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkenin 3. büyük hastanesi olan Kepler Üniversite Kliniği, Kovid-19'un yanı sıra grip ve RSV olarak adlandırılan solunum yolu virüsü nedeniyle sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşandığını açıkladı.