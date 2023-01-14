Nazan gitti Mareile geldi

AlmanRTL Televizyonu'nda 1999'da sunuculuğa başlayan ve bu yıla kadar çalışan Nazan Eckes'in kanalda sunduğu Extra programını Mareile Höppner devraldı. Nazan, kendisini destekleyenlere, izleyicilere ve ekibe teşekkür etti ve Höppner ile televizyonculuğa birlikte başladıklarını hatırlattı, erkek egemen çalışma ortamında Höppner'in programı devralmasına sevindiğini dile getirdi. Nazan, "Onun bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden eminim" dedi. Her değişimin heyecan verici olduğunu ifade eden Höppner, Nazan'ı çok uzun zamandır tanıdığını ve ondan bu görevi almanın kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.