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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Nazan gitti Mareile geldi

Fatih YILMAZ
Nazan gitti Mareile geldi

Yıllardır RTL televizyonunda Extra isimli programın moderatörlüğünü yapan Nazan Eckes, görevi Mareile Höppner’e teslim ederken, “Yolculuğa birlikte başlamıştık” dedi

Alman RTL Televizyonu'nda 1999'da sunuculuğa başlayan ve bu yıla kadar çalışan Nazan Eckes'in kanalda sunduğu Extra programını Mareile Höppner devraldı. Nazan, kendisini destekleyenlere, izleyicilere ve ekibe teşekkür etti ve Höppner ile televizyonculuğa birlikte başladıklarını hatırlattı, erkek egemen çalışma ortamında Höppner'in programı devralmasına sevindiğini dile getirdi. Nazan, "Onun bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden eminim" dedi. Her değişimin heyecan verici olduğunu ifade eden Höppner, Nazan'ı çok uzun zamandır tanıdığını ve ondan bu görevi almanın kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.
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Nazan gitti Mareile geldi
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