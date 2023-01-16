Skandaldan cinayet çıktı

KonyalıAbdülkadir Sargın'ın cesedi otopsi sonrası Almanya'nın Hannover kentindeki MHH adlı adli tıp kurumunda bir Alman'ın cenazesi ile karıştırıldı. Beyin kanaması sonucu ölen Sargın'ın karıştırılan cenazesinin yakıldığı haberi gelince büyük skandal patladı. Şimdi ise skandalın ardında bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Savcılık, cinayetin arkasındaki ismin, Sargın'ın 37 yaşındaki oğlu Hasan olduğunu duyurdu. Hasan Sargın hakkında soruşturma başlatıldı.Savcılık açıklamasında, Hasan Sargın'ın, 13 Aralık 2022 günü sarhoş halde yemeğe oturmak isteyince 71 yaşındaki babası ile tartıştığı vurgulandı. Abdülkadir Sargın'ın oğlundan evi terk etmesini istediği sırada Hasan Sargın'ın babasının kafasına sert bir cisimle vurduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan Abdülkadir Sargın, 14 Aralık günü KRH Klinikum Nordstadt'ta beyin kanamasından yaşamını yitirdi. Cenazesinin yanlışlıkla yakılması yankı uyandırmıştı.Abdülkadir Sargın'ın cenazesi vefattan bir gün sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından, cenaze nakil firmasına Sargın'ın cenazesi diye başka bir cenaze teslim edildi. Yıkama sırasında cenazenin Sargın'a ait olmadığı anlaşıldı, cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Aileye 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesini teslim eden kurum, Sargın'ın cenazesinin yakıldığını açıklamak zorunda kaldı. Aile, Sargın'ın küllerini alıp Stöcken Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verdi.