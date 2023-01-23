UID’den Avrupa’ya terör uyarısı

bulunan UİD Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında Genel Başkan Köksal Kuş, İsveç hükümetini göreve çağırdı. Kuş, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı hedef alan alçak gösterisini ve Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını Avrupa'da yaşayan Türkler adına şiddetle kınıyorum" diye konuştu.KUŞ, "Ne Türkiye Cumhurbaşkanı'na ne de başka bir ülkenin halkına ve devlet temsilcilerine karşı böyle bir olayın yapılmaması, aynı zamanda böyle bir rezalete bir daha izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Seçimler öncesi, Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarının artış gösterebileceğinin de gerekli makamlar tarafından göz önünde bulundurulmasını istiyoruz" dedi.BUNA göre güvenlik güçlerinin teyakkuzda olmasını talep ettiklerini belirten Köksal Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının Avrupa'nın değişik bölgelerinde de huzursuzluk çıkarmaları bizlerin güvenliğini de tehdit etmektedir. Terör eylemlerine müsamaha gösteren bazı ülkelerin NATO gibi ciddi bir savunma oluşumuna girme arzusu da ayrıca abesle iştigaldir" diye konuştu.KUŞ, "Stockholm Savcılığı'nın söz konusu terör propagandası olan, nefret içeren bu alçak provokasyonla ilgili soruşturmaya gerek duymamasını da aynı abeslik ile karşılıyoruz. Bu ülkelerin bozuk olan terörle mücadele sicilini düzeltmelerini, bu iğrenç eylemleri düzenleyenlere karşı yasal işlemler başlatmalarını ve mücadele etmelerini bekliyoruz" dedi.AVRUPA'DA 30 milyon nüfusun yanı sıra 2 milyar Müslümanın kutsal kitabına yapılan saldırının nefret suçu olduğunu belirten Kuş, "Terör örgütleri ve yandaşları kışkırtmalarına devam edecekler. Biz onların oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Bütün Avrupa'ya sesleniyoruz, bu tür provokasyon ve çirkin olaylara müsamaha göstermeyin" ifadelerini kullandı.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Köln'deki Türk sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. İsveç'teki provokasyona tepki gösteren Serim, "İfade özgürlüğü altında milyarlarca Müslümanın kutsalına saldıranları şiddetle kınıyorum" dedi. Uluslararası Demokratlar Birliği'ni (UID) ziyaret eden Serim, "İsveç'in başkenti Stockholm'de milyarlarca insanın inandığı kutsal Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi, ötekileştirme, İslam karşıtlığı hususu, ifade özgürlüğü ile anlatılacak bir konu değildir. Bu taviz verilecek bir konu değildir. Bununla ilgili gerekli girişimleri yapıyoruz. Ve şiddetle lanetliyoruz" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Köln'deki temaslarının ardından Berlin'e gitti.