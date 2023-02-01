Hem katil hem şovmen

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı mimar Pelin Kaya'ya aracıyla çarptıktan sonra taşlayan ve 'kasten öldürmek'ten yargılanan Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri, 2. kez hakim karşısına çıktı. Davayı Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti. Katil Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediğini anlatan Çiçek Kaya, katille karşılaşma anını şöyle anlattı: "Bir annenin çocuğunun canını alan bir caniyle göz göze gelmesi çok kötü bir an. İtiraf ediyor ve bundan gurur duyuyor. Akli dengesi de gayet yerinde."