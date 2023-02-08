Ünlü isimlerden yardım çağrısı

Taziye mesajı yayınlayanlar arasında yer alan oyuncu Sıla Şahin, sosyal medya hesabından depreme ilişkin mesajlar yayınladı. Gözyaşlarını tutamayan Şahin, "Yüreğim kan ağlıyor. Ben de 1999 depremini yaşadım" dedi. Nazan Eckes de gözyaşları içinde yardım çağrısı yaptı, "Deprem hepimizi şoke etti, inanılmaz üzdü. Şimdi acil yardımımıza ihtiyaç var" dedi. Hollanda'da yaşayan Hataylı piyanist ve müzisyen Karsu, depremzedeler için çaba gösterenlerden biriydi. Hollanda'dan giden yardım TIR'larını yakından takip eden Karsu, katıldığı bir TV programında deprem bölgesine ekip gönderen Hollanda Dışişleri Bakanı'na daha fazla ekip ve yardım gönderilmesi çağrısı yaptı.