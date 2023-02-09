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Giriş Tarihi: 9.2.2023

Türkiye’deki evini depremzedeye aç

Türkiye’deki evini depremzedeye aç

UİD, Avrupa’daki Türklere, boş duran evlerini depremzedelere açmaları ve artık yardımları nakde çevirmeleri çağrısında bulundu

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ
Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş, Türkiye'de ev ve dairesi bulunan Avrupalı Türklere çağrıda bulundu. Kuş, "Gün dayanışma ve birlik günü. Türkiye'de boş duran ev ve dairelerinizi bu soğuk kış günlerinde depremzede ailelere açın. Bizimle irtibata geçin. Biz AFAD ile koordinasyonu sağlarız. Böyle de destek olalım" dedi.

MADDİ YARDIM YAPIN
Yardım konusunda da uyarı yapan Kuş, "Herkes canla başla çalışıyor. Teşkilatlarımızda toplanan kıyafet, sağlık ile hijyenik malzemelerinden oluşan yardımları uçak ve TIR'lar ile gönderdik. Artık vatandaşlarımız kıyafet gibi yardım malzemesi getirmesin. Bunun yerine AFAD, Kızılay gibi kurumlara nakdi yardımda bulunsunlar" diye konuştu.
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Türkiye’deki evini depremzedeye aç
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