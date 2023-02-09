Türkiye’deki evini depremzedeye aç

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş, Türkiye'de ev ve dairesi bulunan Avrupalı Türklere çağrıda bulundu. Kuş, "Gün dayanışma ve birlik günü. Türkiye'de boş duran ev ve dairelerinizi bu soğuk kış günlerinde depremzede ailelere açın. Bizimle irtibata geçin. Biz AFAD ile koordinasyonu sağlarız. Böyle de destek olalım" dedi.Yardım konusunda da uyarı yapan Kuş, "Herkes canla başla çalışıyor. Teşkilatlarımızda toplanan kıyafet, sağlık ile hijyenik malzemelerinden oluşan yardımları uçak ve TIR'lar ile gönderdik. Artık vatandaşlarımız kıyafet gibi yardım malzemesi getirmesin. Bunun yerine AFAD, Kızılay gibi kurumlara nakdi yardımda bulunsunlar" diye konuştu.