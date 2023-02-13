70 bin taraftar saygı duruşunda

AllianzArena'da oynanan Bayern Münih-Bochum maçı öncesi, oyuncular ve hakemler sahanın ortasında, yaklaşık 70 bine yakın taraftar da tribünlerden saygı duruşuna eşlik etti. Bremen Weser Stadyumu'nda oynanan Werder Bremen ve Borussia Dortmund maçında da futbolcular sahaya "Deprem kurbanları için birlikte yardım edin" pankartıyla çıktı.Maç sonrası futbolcuların formaları, depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu. SC Freiburg da 50.000 euro bağışlayacağını duyurdu. ZDF Sportstudio'ya konuk olan Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Bernd Neuendorf ise Avrupa Futbol Birliği UEFA'nın yardım kampanyasına önemli miktarda katkıda bulunacağını duyurdu.