SPD açık ara kaybetti

Başkent Berlin'de Eyalet Meclisi için yapılan seçimlerde, sandıktan açık ara ile çıkan parti yüzde 28.2 oy oranıyla CDU (Hıristiyan Demokrat Birlik) oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD), 1.5 yıl önce yapılan seçimlere göre 3 puan kaybederek yüzde 18.4 oy aldı. Yeşiller de önceki seçimlere göre 0.5 puan geriledi, yüzde 18.4'te kaldı. Sol yüzde 12.2 olurken, AfD ise oylarını 1.1 puan artırarak yüzde 9.1'e ulaştı.Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 4.5 ile, yüzde 5'lik seçim barajını geçemedi ve meclis dışında kaldı. Bu sonuçlarla CDU Berlin Eyaleti Teşkilatı Başkanı Kai Wegner'in hükümeti kurma ihtimali ağırlık kazandı. Wegner seçmenlere teşekkür etti. Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey (SPD), CDU'nun seçimlerin galibi olduğunu ifade ederek, "Bunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi. BERLİN