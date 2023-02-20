Gerçek dost zor günde belli olur

AlmanyaBaşbakanı Olaf Scholz, hükümetin güncel önemli konulara değindiği haftalık "Kanzler Kompakt" isimli video mesajını tamamen deprem felaketine ayırdı. Meydana gelen deprem felaketinden itibaren içlerinin yandığını söyleyen Scholz, Türkçe altyazı ile yayınlanan video mesajında ayrıca Türkçe olarak, "Gerçek dost, kötü günde belli olur" ifadelerini kullandı.Scholz, Almanya'nın Türkiye'nin bu acı gününde yanında olduğunu belirtti. Scholz, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ve dostlarıyla yas tutuyoruz. Yaralıların acılarını paylaşıyoruz, onlara acil şifalar diliyoruz" dedi. Bu felaketi yaşanmamış kılamayacaklarını, ancak yardım edebileceklerini belirten Almanya Başbakanı, "Almanya da nitekim yardım ediyor" diye konuştu.Yardım kuruluşlarının ısıtıcı, jeneratör ve ilaç gönderdiklerini söyleyen Scholz, Alman arama kurtarma ve ilkyardım ekiplerinin en kısa sürede yola çıktığını kaydetti. Almanya'da yaşayan başta Türkler olmak üzere insanların Türkiye'ye uzanan bir merhamet köprüsü oluşturduğunu belirten Başbakan Scholz, "İnsani açıdan birbirine bu kadar yakın olan ülkelerimiz arasında bir dayanışma köprüsü oluşturdunuz" dedi.ALMANYA'DA üç milyon Türk kökenli insan yaşadığına değinen Başbakan Olaf Scholz, "Birçoğunun memleketi özellikle ağır hasara maruz kalan Hatay ve Gaziantep. Bir Türk atasözüne göre gerçek dost, kötü günde belli olur. Almanya'da benzer bir şekilde, 'Gerçek dost, kendini zor günde belli eder' denir. Biz gerçek dostuz. Dostunuz olarak acınızı paylaşıyoruz ve sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.