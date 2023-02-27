Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ve Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yılmaz ve Ticaret Ataşesi Ali Bayraktar'ın da bulunduğu programa çok sayıda vatandaş katıldı. Cami Başkanı Şenol Mert ve Din Görevlisi Sabahattin Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda depremde ölenler dualarla anıldı.Merkezi Köln'de bulunan DİTİB, ATİB, IGMG Köln, VİKZ, ZRMD ve İslamrat gibi kurumlar da anma ve dayanışma etkinliği düzenledi. "Depremzedeler İçin Dua Vakti" adı altında yapılan etkinliğe 300'e yakın vatandaş katıldı. Ebertplatz Meydanı'nda yapılan etkinlikte DİTİB Cami görevlileri Kuran'ı Kerim'den ayetler okudu.