Utanmazlığın bu kadarı

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan 16 yaşındaki Mohamed Drame, 8 Ağustos 2022'de makineli tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Orantısız güç kullanıldığı iddiasıyla polisler hakkında iddianame hazırlayan savcılık, polislerin neredeyse her kararının yanlış olduğu kanaatine vardı. İddianameye göre olaya karışan bir kadın polis, genç ölmesine rağmen, "Beni tehdit etti" diye şikayetçi oldu.Adam öldürmek suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan polis memuru Fabian S.'nin (29) 1.8 saniye içinde gence tam altı el ateş ettiği belirlendi. Fabian S.'nin polis arkadaşları da yargılanacak. Olaya karışan Thorsten H. (54), Markus B. (33) ve kadın polisler Jeannine B. (31) ile Pia B. (28) hakkında "tehlikeli adam yaralama" iddiasıyla dava açılacak.Polislerin tehdit altında olmamasına rağmen ekibin başındaki Thorsten H.'nin "biber gazı kullanımı" ve ardından da elektroşok tabancası kullanımı talimatı verdiği öğrenildi. Ancak bunlar etkisiz kalınca, gencin kaçmaya çalıştığı, polislerin bunu kendilerine saldırı olarak algıladığı kaydedildi. Katil zanlısı polis Fabian S.'nin de anında ateş açarak genci öldürdüğü belirtiliyor.Yüzüne, koluna, omzuna ve karnına isabet eden kurşunlarla yere yığılan Drame, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yabancı düşmanı Alman basını polisi korumak için genci suçlar yönde haberlere yer verirken, Alman siyasiler de daha olayın içyüzünü bilmeden polisi korur nitelikte açıklamalar yapmıştı. Dokunulmazlığı olan polislerin nasıl bir ceza alacağı ise merakla bekleniyor.