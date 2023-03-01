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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Almanya siber saldırıların hedefinde

Mustafa AKBABA
Almanya siber saldırıların hedefinde

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Almanya’ya yönelik siber saldırılar hız kazandı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Bilgisayar korsanları ile yarış halindeyiz” diye konuştu

KİLLNET'TEN ŞÜPHELENİLİYOR
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Almanya'ya dönük siber saldırılar hız kazandı. Rusya'ya karşı yaptırımlarını arttıran Almanya'da çok sayıda havalimanının internet siteleri siber saldırıların sonucunda felce uğratıldı. Federal hükümetin ve yönetimin internet siteleri de saldırıya uğradı. Saldırıların arkasında Rus bilgisayar korsanlarının oluşturduğu Killnet'in olduğu tahmin ediliyor.

TEHLİKE ARTARAK DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), "Rusya'nın dezenformasyon ve sabotaj riski çok yüksek. Rus yanlısı bilgisayar korsanlarının saldırıları arttı. Rusya kontrolündeki casusluk ve sabotaj faaliyetlerinden kaynaklanan tehlike artarak devam ediyor. Sürekli yeni saldırı yöntemleri ve teknolojileri ile yarış halindeyiz. Buna karşı daha iyi önlem almak için en son teknolojiyi kullanıyoruz" dedi.
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Almanya siber saldırıların hedefinde
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